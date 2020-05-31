2016年8月開啟的抵制國旗國歌事件，讓美式足球員凱普尼克(Colin Kaepernick)成為體壇的黑人民權燈塔、《時代雜誌》的風雲兒。凱普尼克單膝跪地的沉默抗議與這次白人警察單膝壓死黑人佛洛伊德(George Floyd)的暴力執法成為鮮明對比。

這次抗議雖然摻雜暴力行為，凱普尼克願意挺身做為抗議群眾的後盾，他宣布只要參加明尼亞波利斯抗議被逮捕的人，都可以獲得他基金會資助法律相關費用。「爭取自由的戰爭永遠都會有阻礙，我們必須保護好我們的自由鬥士。」

凱普尼克當年採用和平陳抗的方式，他穿著「警察是豬」的襪子上陣招致許多批評，還賠上自己的職業生涯。但看到現在遍地烽火的慘況，地方政府早知就該接納他的意見，整頓一下警察對有色人種的執法態度。

回顧凱普尼克當時的說法：「我不會站起來去向那面(美國)國旗行禮，這個壓迫有色人種的國家不值得我尊重。無辜的人橫屍街頭，有錢有勢的人逃避法律制裁。我不在乎你們是否支持我，也不在乎他們處罰我，我就是要為這個國家的有色人種挺身而出。」

(中時電子報)