青年體驗活動玩桌遊的資料照片。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

迎接暑假來臨並提升青年競爭力，台中市政府勞工局除加強青年就業、創業外，更將於8月份推出4種暑期青年營隊；分別為「勞工子女機器人夏令營」、「青年職場安全體驗營」、「創新前瞻青年菁英領袖營」及「青年職涯品牌行銷研習營」，即日開放報名，名額有限，報名截止日為7月15日，歡迎一同渡過充實愉快的暑假。

勞工局指出，暑期青年營隊首先登場是8月3至5日的「勞工子女機器人夏令營」，參加對象為勞工子女且設籍台中市，或就讀於台中市的國小4至6年級學童，共計3梯次，每梯次1日6小時，至多招收30人；將帶領學童實作機器人，透過教學與實際操作，培養孩子對機器人的興趣，並提早接觸未來所需能力。

第二場是8月12至13日的「青年職場安全體驗營」，參加對象為台中市大專院校準大二至大四學生，每校以3位學生為原則，參加人數上限50人，營隊課程規劃「製造業製程安全」、「營造業施工安全」及「緊急事故應變及消防常識演練」現場體驗、分組實作演練及交流活動，協助青年提早建立職場安全衛生概念及防護意識，進而確保職場新鮮人就業安全及健康。

第三場是8月14至17日的「創新前瞻青年菁英領袖營」，參加對象為台中市政府青年事務諮詢委員會青年委員、台中市各大專校院學生代表及相關青年組織代表，參加人數上限100人，安排名人講座、職人經驗分享、產業參訪等活動，協助青年擬定未來就、創業發展方向，培養青年人才領導統御能力及團隊溝通協調、問題處理及人際交流等能力，並提升青年對於中部創新產業及青創產業認知，參加學員未來將扶植投入志工團，持續推動及協助青年就、創業。

最後一場是8月22至24日的「青年職涯品牌行銷研習營」，參加對象為設籍台中市或於中彰投苗地區就讀大三升大四以上的青年學子，參加人數上限100人，協助青年規劃自我職涯發展、瞭解進入職場前須具備的能力，特別聘請嘉義大學多元樂學中心講師與青年一同玩桌遊開展職涯，加上業界達人實戰傳授各式職場必備攻略密技，協助青年為職業生涯打造專屬個人品牌。

(中時 )