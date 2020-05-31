大聯盟開賽似乎已見曙光，但各球團不敵新冠肺炎疫情，紛紛採取緊縮政策。亞利桑納響尾蛇隊已有4分之1的員工解僱或休無薪假，剩下的員工則平均減薪15％以內，收入越高者減薪幅度越大。不過在6月底前，球隊仍會繼續支付小聯盟球員薪水。

在最近幾個月裡，響尾蛇隊棒球運營部門基本上並未受到影響，被裁員的都是業務單位，損失最大的則是票務，幾乎都賣不出去。

球團老闆坎卓克（Ken Kendrick）和領隊霍爾（Derrick Hall）在聯合聲明中表示，球隊非常關心員工，做上述決定實在很難。會盡力將影響力降到最低，但這確實是史無前例，也正在影響球團和每個人。

不過球團強調，今年仍希望並相信能夠繼續打棒球，但很明顯的是無法開放球迷進場，經濟上的損失非常巨大，毫無疑問會延續到下個賽季。為了恢復往正常運營後的水準，有些措施心須去做，也會讓許多員工面臨解僱或減薪的不幸結果。

(中時 )