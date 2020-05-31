秦昊帶著媽媽和老婆伊能靜登上大陸實境節目《婆婆和媽媽》，夫妻把真實家庭互動搬上螢幕，伊能靜監督婆婆減肥，婆媳互動超暖心，不過當三人在餐桌吃飯時，卻讓伊能靜卻對著秦昊和婆婆的面直呼：「沒有體諒過我的辛苦」，不過事後卻神發展。

伊能靜在飯桌上感慨自己在台北生活忙碌，要準備秦昊的減肥餐，還有父母、兒子和女兒的飯菜，每天的工作量驚人，不過秦昊下秒卻直說：「但也不是每天都這麼做，偶爾啊，天天做哪能受得了」。秦昊還提到，家裡都有阿姨幫忙家務，而秦昊媽媽接著也大讚：「阿姨也挺會燒湯的」。

伊能靜對著秦昊和婆婆的面感嘆：「沒有體諒過我的辛苦」。（圖／取材自婆婆和媽媽微博）

原想要得到婆婆和老公誇獎的伊能靜，聽完臉色一沉，冷淡說：「所以你們其實在生活裡，沒有體諒過我的辛苦」，餐桌氣氛瞬間降到低點，婆婆趕緊緩和氣氛說：「秦昊有問題，一下把我帶歪了」。

伊能靜向婆婆大嘆，秦昊明明對她很好「吃虧在表達上面」，婆婆也無奈說「他就是這樣的人，長這麼大怎麼辦」，伊能靜事後認了她當時不高興「他（秦昊）就是嘴笨，明明就很愛我，他幹嘛非這樣不可」，伊能靜數次想融化秦昊，但卻也讓她直呼「太難了」。

(中時電子報)