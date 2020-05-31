在 Instagram 查看這則貼文 جيلين براون（@fchwpo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 30 日 下午 3:23 張貼

全美各地目前陷入激烈抗議明尼蘇達州黑人遭到白人警察暴力執法身亡風潮，塞爾提克後衛傑倫布朗決定不落人後，特地開車整整15個小時從波士頓前往自己家鄉城市亞特蘭大，參加當地舉行的反種族歧視遊行活動，他更強調，「我是一個黑人！」

「我開車15小時抵達喬治亞州，這是我的社區，」在IG貼出自己全身包緊，且拿著「我無法呼吸」海報的傑倫布朗表示，「這是一次和平抗議，作為一位知名人士，一個NBA球員的身分，絕對沒有辦法讓我從這次暴力事件當中分離。」

「首先我是一個黑人，也是這個社區一員，對我們所見證過的一些不公平現象，我們必須告訴人們那樣是不對的，」傑倫布朗說，「作為一名年輕人，你們必須聽聽我們的觀點，我今年23歲，我不知道全部答案，但我當然知道大家感受。」

不只傑倫布朗，溜馬後衛布羅格登也參加了這次遊行，更拿起擴音器跟民眾演講，「我有一些親友，經歷過在街上被警察拉走的歧視待遇，他們日復一日遇上相同遭遇，我們不必燒毀我們的家，這是世界上最自豪的黑人城市，我們可以擁有影響力。」

(中時 )