罷免高雄市長韓國瑜投票進入倒數階段，罷免案領銜人陳冠榮日前提及，罷韓投票若失敗，市民將失去罷免重啟高雄的機會，他呼籲「把高雄，還給我們高雄人！」對此，前國民黨立委孫大千怒轟，「罷韓」根本是為了「把高雄還給民進黨」，並認為韓團體想要動員年輕人返鄉投票，恐先要澄清六個問題。

孫大千在臉書指出，別再鬼扯「罷韓」是為了「把高雄還給高雄人」，他直言，「罷韓」根本就是為了「把高雄還給民進黨」。對於罷韓團體想要動員年輕人返鄉投票，孫說他們恐怕先要澄清幾個問題：

第一，罷韓勢力早在韓國瑜剛剛就職不久便開始集結，在那個時候，根本沒有參選總統的問題，罷韓勢力的集結為的究竟是什麼呢？

第二，如果說罷免是憲法賦予選民的基本權利，那麼韓國瑜參選總統難道不是憲法賦予國民的基本人權嗎？

第三，韓國瑜真正請假投入總統選舉的時間不過只有三個月，請假期間，市府團隊仍然正常運作，市政建設也是井井有條，又何來「落跑」之說呢？

第四，韓國瑜在過去短短一年多的任期當中，不管是登革熱防治、路平專案、治水清淤、或者是新冠肺炎的防疫工作，都交出亮麗的成績單，為什麼這樣的市長還要被罷免呢？

第五，為什麼一個單純的罷免案要去牽拖香港問題、228事件、和美麗島事件呢？那麼要不要順便把高捷案、扁案、和319槍擊案都拿出來談一談呢？

第六，從推動罷免案的連署工作，以及在這一段期間龐大的文宣費用，再加上最後一週的幾場大型造勢活動，罷韓團體真的應該說清楚講明白，「錢，從哪裡來的？」

(中時電子報)