台中市西屯區國道1號及高鐵旁的虹揚橋與福安橋，為跨越筏子溪兩側的重要橋梁，為解決原LED光雕維護不易的問題；台中市政府建設局重新規畫兩座橋體燈光設計，改裝設黃、紅色投射燈穿插照射橋梁柱體，讓虹揚橋與福安橋耀眼變身，成功營造筏子溪畔迷人的光影氛圍。
建設局長陳大田說，市府曾參考歐洲跨越塞納河岸多座橋梁，導入LED光雕工程打造虹揚橋及福安橋。雖夜晚LED光雕效果絢麗動人，讓兩座景觀橋梁成為醒目地標，但維護上實屬不易；建設局與當地里長前往勘查、重新規劃，採用黃色、紅色投射燈穿插於橋梁柱體，改造後呈現極佳效果。
陳大田指出，虹揚橋全長1,121公尺，路面寬度25公尺，其中跨越筏子溪、長178公尺的紅色下承式拱橋，為虹揚橋主體，此次裝設46盞投射燈，經費約70萬元。此外，福安橋跨越筏子溪，為台中市區與中部科學園區的重要聯繫橋梁，從高鐵列車、中山高、中彰快速道路都可看見，長度約133公尺，共裝設20盞投射燈，經費約25萬元。
建設局強調，目前虹揚橋及福安橋在新設燈光妝點下，為西屯區橋梁、河畔帶來煥然美麗的新風情。建設局也邀請民眾經過時，抬頭感受光影氛圍，讓一天的心情隨夜美麗。
(中時 )
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