對政府施政有意見，就大聲說出來！教育部青年署辦理「Let’s Talk」活動，鼓勵青年對政府施政提出看法，還有機會獲得9萬元策論獎勵金。

為落實開放政府精神，今年教育部青年發展署將「Let’s Talk」升級為2.0版，從討論主題設定即開始邀請青年朋友一同參與，並以聯合國永續發展目標SDGs為基礎，調查台灣青年關注的議題面向，讓「Let’s Talk」討論的議題更接地氣，最後以「城鄉教育資源差距」及「合理勞動條件與權益」為討論主題。

行政院政務委員唐鳳也力推參與「Let’s Talk」，她以詩人李歐納‧柯恩的歌詞：「萬事萬物都有缺口，缺口就是光的入口」，鼓勵青年打開缺口，並與更多人共享、共同感受缺口的不完整、不完美，進而經由大家的努力讓這個缺口變成光的入口，看到一個對大家都好的未來。

青年署表示，只要是18-35歲的青年並關注教育或是勞動面向的問題，相揪3-5位志同道合的青年夥伴一起熱血參與，將鍵盤前的正義化為行動的力量，還有機會獲得最高9萬元的策論獎勵金。

改變的關鍵時刻就在眼前，提案期間至6月30日止，有意者請盡快報名，想知道更多議題資訊可至教育部青年發展署網站（www.yda.gov.tw）查詢相關訊息。

(中時 )