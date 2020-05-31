高鐵晚上加開1班車 疏運假日北返人潮 09:492020/05/31 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵晚間北上加班車。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為加強服務周日北上旅客，高鐵公司今日表示，將於晚間19時10分自左營站加開1班北上各站停靠列車，並配置5節自由座車廂，以加強服務返回工作崗位之旅運需求。 加班車資訊如下： 5／31(日)北上8826車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 旅客即刻起，可透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統等站外通路或至各車站售票窗口及自動售票機訂位購票乘車，歡迎多加利用。 (中時 ) #高鐵 #系統 #旅客 #服務 #訂位 也許您會感興趣 生活熱門新聞 CP爆表！半熟麵包後好市多這甜點賣瘋了 網：超過癮 - 生活 美霸氣退WHO誰將跟進？網狂猜結局：剩它們 - 生活 動機不單純！壓脖殺黑人惡警 遭爆曾與死者一起... - 生活 他PO照檢舉阿伯逆向 前面兩雙逆天長腿讓網全歪樓 - 生活 口罩6／1起自由買 各通路價格懶人包出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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