為加強服務周日北上旅客，高鐵公司今日表示，將於晚間19時10分自左營站加開1班北上各站停靠列車，並配置5節自由座車廂，以加強服務返回工作崗位之旅運需求。

加班車資訊如下：

5／31(日)北上8826車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。

旅客即刻起，可透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統等站外通路或至各車站售票窗口及自動售票機訂位購票乘車，歡迎多加利用。

(中時 )