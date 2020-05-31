高雄市長韓國瑜罷免案投票將在6月6日舉行，國民黨立委吳斯懷分析3個時間點，直言「高雄市民準備過苦日子了嗎？」回憶民進黨過去在高雄執政20年，呼籲高雄市民想清楚，選擇將決定自己的未來。

吳斯懷在臉書表示，民進黨在高雄執政長達20年（高雄舊縣區33年），過去12年民進黨執政因貪汙和偽造文書被起訴達105案、194人被起訴，市政漏洞百出，負債數千億，好不容易，韓國瑜翻轉高雄結束市民的惡夢，拋開政黨意識形態，目前為止施政穩當，成效漸漸浮現。

吳斯懷指出，民進黨政府動用整個國家機器動員罷韓，製造對立、操弄仇恨動員、擴大朝野惡鬥，未來高雄極可能持續惡質對立下去，如此下來，市政如何推展？市民的未來在哪裡？無論罷免結果如何，最後倒楣的、過苦日子的是高雄市民。

另外，吳斯懷分析，若罷免通過，距離新市長上任的3個月空窗期，高雄市政無法推動，換人上台後重新任命一批局處首長，再磨合3個月，高雄市會有多少進步？如果罷免成功，3個月內要完成補選，高雄市民要面對3個月的群雄戰火，惡質選舉操作，倘若韓國瑜提出「罷免投票無效」訴訟，在訴訟程序終結前不能進行補選，時程一旦拖到年底，這屆市長任期將剩不到2年，依法將不會辦理補選，而是由中央指派代理市長續任，代理市長沒有民意基礎，如何面對議會監督？如何面對全體市民？如何有效推動市政？

吳斯懷三問「高雄市民準備好過苦日子了嗎？」此番言論引發網友熱烈迴響，表示「很理性的分析，做得好！」「雖然我不是高雄人，但誠心希望高雄鄉親能擦亮眼，不要讓您們又回到以前，再過苦日子！」「吳斯懷委員說得太好說得太對了，非常感恩您的仗義執言」、「委員說的對極了，感覺您是少數常能精準抓到議題核心的藍委。支持您，加油！」

(中時電子報)