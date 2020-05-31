馬保國高徒「千斤王」鄭家寬首戰擂臺，沒想到開場才9秒，又被秒殺KO

68歲的太極拳掌門人馬保國，日前在一場比賽中，慘遭50歲業餘拳手王慶民30秒KO打暈，引爆網路熱議，馬保國也從「太極大師」淪為「江湖騙子」。而馬保國大弟子「千斤王」鄭家寬更是「青出於藍」，在擂臺上9秒就被KO，「宅神」朱學恒也忍不住大讚：尊師重道！

馬保國自稱「渾元形意太極門掌門人」，5月17日參加一場民間比賽，與50歲的業餘搏擊愛好者王慶民進行擂台賽，結果馬保國只撐了30秒，就被KO昏迷倒地不起，影片曝光網友看傻，不是罵馬保國「騙子」，就是說他「相當搞笑」。

之後網友開始狂搜馬保國，發現他的徒弟「千斤王」鄭家寬更狂，去年底一場比賽對陣業餘拳手張龍，鐘一響張龍就衝上前一頓猛拳招呼，鄭家寬毫無招架之力倒地，9秒鐘裁判就喊比賽結束，深怕鄭家寬被打死。

這「搞笑片」連「宅神」朱學恒都忍不住轉貼，大讚：「師傅三十秒，徒弟絕對不敢超越，於是九秒。真的是尊師重道啊，坦白說比賽一開始我看胸部就知道誰會贏了」。

網友也紛紛留言回應：「丂ㄠ!這是另類笑話比賽?」、「真不愧名師出高徒」、「又被下了十香軟筋散！」、「這是搞笑團體嗎？」。

(中時電子報)