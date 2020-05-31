高雄市長韓國瑜罷免案，6月6日將罷免投票，最後倒數幾天，前高雄市府新聞局長王淺秋表示，她前幾天到某老字號鴨肉飯店用餐，遇到高雄市民向她喊話加油打氣，感覺高雄還是很溫暖的，並再度呼籲支持者不激化、不對立，貼文一出，也吸引上萬網友大讚，並驚訝表示「支持韓國瑜的市民是不容易的」。

王淺秋今31日在臉書發文，透露自己前幾天，「在高雄吃到好好吃的鴨肉飯老店，遇見來打氣的高雄市民，感覺更美味了」，她表示，「儘管充斥那麼多挑釁、水準低落的惡言，她一直相信像這位大姊和這裡每一位的善意、善念涓滴成河，才是最鼓舞人心對社會有幫助的力量」，並再度呼籲面對罷韓「不激化、不對立、寬心、開心」。

貼文一出，也吸引1萬多名網友按讚，並紛紛在她臉書留言，「能夠在高雄堅持信念，支持韓國瑜的市民是不容易的！加油！」、「大部份的高雄市民是純樸善良為生活打拼，只有極少數的政治蟑螂，一點一滴的在偷走市民的財富」、「高雄在變好」。

(中時電子報)