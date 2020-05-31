美國總統川普30日表示將取消給予香港的「特別待遇」政策豁免，並制裁削弱香港自治的官員。對此香港大學政治與行政學系榮譽教授胡偉星接受「中評社」訪問時指出，目前香港問題已經成為陸美角力的一個重要戰場。陸美兩國進入大國全面競爭的時代，華盛頓利用大陸與台灣關係、大陸與香港關係，對大陸進行滲透和施壓。去年反修例風波期間，美國通過《香港人權與民主法》，已經為今後繼續介入香港局勢作出了鋪墊。

但是，美國想通過制裁來打垮香港國際金融中心地位，它做得到嗎？胡偉星表示，美國下一步要出的牌就是取消香港獨立關稅地位，美國的制裁會削弱香港經濟和國際金融中心的作用，但是無法徹底打垮香港國際金融中心的地位。美國每年從香港賺取數百億美元貿易順差，香港有大量美國公司和8萬多美國公民，打擊香港就是打擊自己。美國的投行、跨國公司也不會因為政府一廂情願的要求而撤出香港，搬回美國。

回看1997年香港回歸前夕，西方的雜誌以「香港之死」為題來預言香港的未來，但有目共睹的是香港沒有死，回歸20多年以來，香港並沒有衰落，經濟反而更加有活力。所以說，不能因為美國的言論就給自己造成一種恐慌情緒。

胡偉星強調，香港在金融、法制、對外聯繫、專業人才等方面還有較大優勢，香港背靠祖國，深度融入世界經濟。香港是亞洲最有活力的經濟體之一，在經濟發展方面也在不斷探索，重新定位。如果香港的金融中心地位或是經濟結構受到世界經濟結構變化的影響，它自身也會去轉型，以適應外圍的變化。未來香港將會與粵港澳大灣區更加緊密融合，找到新的發展動力，重新講好自己的故事。

「港區國安法的立法細則還未公布，所以，很多香港市民的憂慮肯定大過信任，這是可以理解的。」胡偉星表示，隨著立法的推進和相關細節的公布，再加上特區政府的宣傳解釋，相信越來越多的民眾會理解並接受。因為從長期來看，「港區國安法」會讓香港動亂的局面慢慢穩定下來，深層次問題逐步得到解決，一切關係也會漸漸捋順，形成發展的正能量，絕對是一個長期利好。

(中時 )