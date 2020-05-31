美國麻薩諸塞州州長貝克（Charlie Baker）今（31）日表示，該州五支職業運動隊伍，包括MLB波士頓紅襪隊、NBA波士頓塞爾提克隊、NHL波士頓熊隊，以及NFL新英格蘭愛國者隊、新英格蘭革命隊，將於6月6日在各自的設施恢復練習。但他強調，必須依照每個聯盟制定的健康和安全規則，才能重新開放這些設施。

塞爾提克隊宣布，將從6月1日開始在球隊設施進行個人自願練習，並將按照波士頓市、麻州、聯邦CDC以及NBA的規定來進行，一次只允許4名球員練習。事實上，自5月8日起，NBA球隊就允許球員回到自己的訓練場進行訓練，一半以上的球隊都已開始實施。

美式足球目前是在休季期間，FL專員古戴爾（Roger Goodell）日前在球團老闆視訊會議後表示，休季期間將延長2周，而在發給32支球隊的備忘錄中，有關各隊相關設施重新開放的時間，將可從美國時間下周一開始。

至於職業冰球的球季暫時停頓，目前研擬直接進入24隊季後賽，目標是在6月初開始進行重返賽程的第2階段。其範圍包括開放練習場地、允許進行小型自願團體訓練等，朝著恢復賽季邁進。

(中時 )