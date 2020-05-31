吳德榮：本周台灣受暖氣團影響 慎防高溫 10:452020/05/31 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天至6日「滯留鋒」在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，高溫將達35、36度。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天至6日「滯留鋒」在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，高溫將達35、36度，「炎熱如夏」的天氣，應注意防曬、防中暑。 吳德榮提及，3日至5日低層水氣減少、大氣更穩定，各地晴朗炎熱，僅山區午後仍有局部短暫陣雨的機率；6日西南風帶進的水氣漸增，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，西南部清晨亦有局部短暫陣雨的機率。 (中時 ) #吳德榮 #機率 #台灣 #水氣 #陣雨 也許您會感興趣 生活熱門新聞 CP爆表！半熟麵包後好市多這甜點賣瘋了 網：超過癮 - 生活 美霸氣退WHO誰將跟進？網狂猜結局：剩它們 - 生活 口罩6／1起自由買 各通路價格懶人包出爐 - 生活 蘇貞昌上任後這項成就 宅神看到嚇傻：太震撼了 - 生活 他PO照檢舉阿伯逆向 前面兩雙逆天長腿讓網全歪樓 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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