氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天至6日「滯留鋒」在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，高溫將達35、36度，「炎熱如夏」的天氣，應注意防曬、防中暑。

吳德榮提及，3日至5日低層水氣減少、大氣更穩定，各地晴朗炎熱，僅山區午後仍有局部短暫陣雨的機率；6日西南風帶進的水氣漸增，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，西南部清晨亦有局部短暫陣雨的機率。

(中時 )