新北市林姓男子佯稱與警政署長熟識，可撥打8號分機延緩或撤銷通緝，向2名遭通緝的友人共詐騙5萬5000元，事後2人找林男還錢未果，林男還通知員警逮人，高院依詐欺取財罪判林8月徒刑，可易科罰金24萬元確定。

判決指出，2016年8月，林男得知王姓友人因涉刑案，未依檢察官傳喚到案執行，擔心遭通緝，佯稱熟識警政署長，可打警政署8 號分機延緩或撤銷通緝，但需錢處理，王男誤信，遂交付5000元給林男。

王男「呷好逗相報」將林男介紹友人姜男，林佯稱朋友的舅舅是警政署長，可進入電腦內刪除通緝資料，姜男誤信，陸續交付5 萬元給林男。

事後，姜男發覺通緝紀錄遲遲未遭撤銷，要求林男退錢，但林男不但不還錢，還將姜、王行蹤通知員警，導致2人遭逮，2人憤而提告。

一審審理時，林否認犯行，辯稱是因無聊、開玩笑，還說是借錢不是騙錢，但法官不採信，依詐欺取財罪判處8月徒刑，可易科罰金24萬元。案經上訴，遭高院駁回，林男被判刑8月，可易科罰金24萬元確定。

(中時 )