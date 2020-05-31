名模隋棠和老公Tony近期帶著3個孩子到恆春生活，樂於分享家庭日常的隋棠，今（31日）則透露，女兒Lucy鬧脾氣哭不停，Lucy要討抱卻又不願走進她懷裡，讓隋棠也開始有點情緒，這時兒子Max一句話就讓母女僵局解套了。

Lucy因沒午睡、晚上鬧脾氣哭不停，她向隋棠討抱，卻又不願走進媽媽懷裡，隋棠安慰好久都沒有用，也讓她開始有了情緒，隋棠努力控制自己的臉部表情，同時也等著女兒自己走過來。

兒子Max看著隋棠和Lucy的僵局，Max下秒拉隋棠的右手臂，鼓勵她：「媽媽妳的手伸長一點就可以了、很簡單、妳的手夠長！」讓隋棠瞬間清醒直呼：「瞬間剛剛的賭氣都像從不曾存在一樣」。

隋棠也感性寫下：「小孩的思維單純而直接，沒有過多的自我意識，所以多數問題對他們來說，根本就不會是問題」，隋棠對此感到汗顏，並直呼：「要更謙卑學習了」。

(中時電子報)