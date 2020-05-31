距離NBA董事會6月5日投票通過本季復賽計畫越來越近，各種復賽版本也跟著出爐，根據獨行俠老闆庫班公開爆料，本季最晚復賽的時間點將是8月1日，如果聯盟需要兩個月時間進行選秀、自由市場與休息，9月底就須打完季後賽。

「我們可在8月重新開打，因為沒有旅行限制，所有人都待同一地點，這樣就無需飛越大半個美國，也讓球員獲得更多休息時間，一天打多場比賽沒有問題，」庫班說，「我們可以史無前例壓縮比賽時間，所以不會出現特別奇怪的日期。」

庫班表示今年季後賽很有可能採取全新方式進行，但他跟大部分球隊代表同樣建議，應該要先打幾場例行賽，然後分區前10名球隊進行資格賽，再來決定出季後賽種子排名，如此一來就可避免球員受傷風險，也讓大部分球隊參與進來。

不過庫班也沒忘記吹捧一下自家球隊，「獨特的情況就有獨特的機會，像這樣的復賽方式，對年輕球隊較有優勢，因為年輕球員比年長球員更容易復出，且能保持運動能力、更能做好準備，我們的東契奇、波爾金吉斯當然符合這些描述。」

(中時 )