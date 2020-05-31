美國總統川普昨（30）日宣布，延後原訂於6月底舉行的七大工業國集團（G7）高峰會，改為9月舉行，他痛批這是個「過時的國家團體」，他想另外邀請澳洲、俄羅斯、南韓、印度等國參與。

路透社報導，美國總統川普昨日在空軍一號上宣布，將延後原訂於6月底舉行的G7峰會，並且將峰會延至9月舉行。

他同時告訴記者，G7目前的形式是一個「非常過時的國家團體」，他希望另外邀請澳洲、俄羅斯、南韓、印度等國參與。

七大工業國集團目前成員國包含美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本。

(中時電子報)