娛樂周報來囉！本周娛樂圈悲報頻傳，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。

昆凌嫁給周杰倫之後，成了令人稱羨的「天王嫂」。（資料照片）
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0531 昆凌竟叫武誼蓁 丁噹本名吳嫻還有這8位藝人改名紅了
女兒鬧脾氣...快和隋棠槓上 兒Max一句話解套讓媽媽汗顏
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林志玲曾連續代言大陸品牌內衣6年。（圖／中時資料照）
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0529 林志玲連續代言內衣6年被「她」取代 慘收千門市
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「林青霞接班人」呂秀齡現況曝光！五官變化超驚人。（圖／微博）
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《中國好聲音》金曲歌后紀曉君談及選歌原因。（中天綜合台提供）
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(中時電子報)

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