娛樂周報來囉！本周娛樂圈悲報頻傳，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。

昆凌嫁給周杰倫之後，成了令人稱羨的「天王嫂」。（資料照片）

林志玲曾連續代言大陸品牌內衣6年。（圖／中時資料照）

「林青霞接班人」呂秀齡現況曝光！五官變化超驚人。（圖／微博）

《中國好聲音》金曲歌后紀曉君談及選歌原因。（中天綜合台提供）

(中時電子報)