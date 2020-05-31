娛樂周報》影帝吳朋奉驟逝、賭王也走了 林志玲代言被取代 羅志祥公司驚見… 12:012020/05/31 中時電子報 吳品瑤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金鐘影帝吳朋奉驟逝，賭王何鴻燊也接著病逝。(中時資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈悲報頻傳，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 昆凌嫁給周杰倫之後，成了令人稱羨的「天王嫂」。（資料照片） 0531 昆凌竟叫武誼蓁 丁噹本名吳嫻還有這8位藝人改名紅了 女兒鬧脾氣...快和隋棠槓上 兒Max一句話解套讓媽媽汗顏 0530 前一天才悼念吳朋奉！《少年Pi》場景幕後功臣鍾國艷病逝 0530 名人離婚總鬧得難看 她讚這對「離婚最佳模範」 林志玲曾連續代言大陸品牌內衣6年。（圖／中時資料照） 0529 林志玲連續代言內衣6年被「她」取代 慘收千門市 0529 他是演藝圈公認癡情種 最終親睹「好兄弟偷吃妻子親密片」瘋了 0528 林青霞不見得比她美！62歲胡慧中現在長這樣 0528 「最經典喬峰」黃日華 痛哭認牽手40年愛妻走了 「林青霞接班人」呂秀齡現況曝光！五官變化超驚人。（圖／微博） 0527 「林青霞接班人」呂秀齡現況曝光！五官變化超驚人 0527 羅志祥公司近況曝光「驚見愷樂」 員工脫口… 0526 圈內盛傳富豪「雙飛」淫史 賭王何鴻燊脫口爆內幕 0526 55歲于美人辣穿小短褲 放送細長美腿超不科學！ 《中國好聲音》金曲歌后紀曉君談及選歌原因。（中天綜合台提供） 0525 《夫妻的世界》挨轟爛尾 金喜愛兒子「俊英」親揭結局！ 0525 紀曉君《中國好聲音》遭淘汰 那英驚喊「妳以後不用參賽了」 (中時電子報) #娛樂周報 #吳朋奉 #金鐘影帝 #賭王 #何鴻燊 #羅志祥 #林志玲 #于美人 #林青霞接班人 #喬峰 #紀曉君 #鍾國艷 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳朋奉猝逝「2個月前已不適」 姪女還原現場：倒在陽台死亡多時 12:272020/05/26 娛樂 緊急取材》吳朋奉驟逝 55歲仍獨居 一生灑脫不求片酬 13:072020/05/26 娛樂 親哥揭吳朋奉「必須健康」理由 遺願曝光家屬心碎 13:472020/05/26 娛樂 賭王爆死前不平靜 大房兩女兒為遺產鬩牆討「關鍵文件」 12:412020/05/27 娛樂 吳朋奉獨住鐵皮屋30年 鄰居還原影帝生前狀況 08:592020/05/28 娛樂 前一天才悼念吳朋奉！《少年Pi》場景幕後功臣鍾國艷病逝 22:562020/05/28 娛樂 賭王何鴻燊爆「造生基」改運續命 她揭背後恐怖代價 23:302020/05/28 娛樂 獨／吳朋奉日籍前女友哭到「淚腺壞掉了」 愛犬「碰碰」告別式送主人 10:432020/05/29 娛樂 吳朋奉遭30年老友連拐帶騙參演 最後專訪身影曝光 18:502020/05/29 娛樂 切割賭王之子頭銜？何猷君氣炸轟微博「可以做個人嗎」 12:152020/05/30 娛樂 娛樂熱門新聞 小嫻談感情丟失自己 鬆口揭離婚何守正內幕：委曲求全 - 娛樂 《青春有你2》陸柯燃第9名出道 台下觀眾怒飆4字髒話！ - 娛樂 宣告正式進軍AV界 米砂拍完5部曝「男優條件」 - 娛樂 大逆轉力挺「通姦除罪」 美女名醫：把正宮逼到無助 - 娛樂 《青春有你2》總決賽直播途中爆內定 一張圖瘋傳冠軍是她 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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