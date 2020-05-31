嘉義縣府發公文挺罷韓？議員質疑：動用國家機器

有國民黨嘉義縣議員指控，中選會大動作發公文，要求地方政府允許設籍高雄的公務員在罷韓投票當天，可以放假前往投票，結果不只是各行政機關，質疑是國家機器也動起來罷韓嗎？罷韓團體昨（30）日上午參加電視說明會，指控韓國瑜有反罷三奧步，下午還有罷韓三山造勢活動，綁黃絲帶從橋頭遊行到岡山會場。

拿著宣傳海報，手臂還綁著罷韓黃絲帶，罷韓團體、前菊市府官員、菊系立委市議員，在前高雄縣長余登發故居前，帶領隊伍展開罷韓遊行，終點站，罷韓三山造勢，岡山場。Wecare高雄發起人尹立：「我們將會展現人民市民的力量，來共同罷免一個不適任的市長。」

罷韓造勢來勢洶洶，不過嘉義縣卻傳出罷韓國家機器動起來。嘉義縣國民黨議員詹琬蓁：「戶政事務所、地政事務所…」，嘉義縣地方機關，包含中小學，都收到中選會的罷韓投票放假公文。嘉義縣國民黨議員詹琬蓁：「詳細到連各個鄉鎮市公所、市民代表會都要提醒大家高雄市的罷韓。」

嘉義縣國民黨議員詹琬蓁。（圖／中天新聞畫面）

看看議員提供的兩張公文，第一張是中選會函文給嘉義縣政府，內文寫，為便利選舉區內各級機關，學校、團體、事業機構員工前往投票，因此這天要放假處理，嘉義縣府也乖乖轉發，表示戶籍設在選舉區，並有投票權者，可以放假規定辦理，就連中小學也收到罷韓投票的放假公文。

（圖／中天新聞畫面）

嘉義縣國民黨議員詹琬蓁：「動用了國家的資源太多，來提醒大家這次的罷免的動作，那是因人設事嗎？」

而罷韓投票黃金週末，高雄市舉辦說明會，市長韓國瑜缺席了，罷韓團體唱獨角戲。罷韓領銜人陳冠榮：「韓市長還有三個反民主的最終手段，第一個是韓市長出來說，只做一任下一屆不再選，第二個是韓市長下跪道歉。」

陳冠榮指控韓國瑜會阻撓罷免，但也確實傳出，有民眾收到兩份投票通知單，到時候投票哪一份才算數，也有人根本沒收到。民眾：「都沒有發到，選舉公報都沒有」，不管是多印還是漏印，通知單懷疑出奧步，投票前選民繃緊神經。

(中時電子報)