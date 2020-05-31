在台灣開什麼車的人最有錢？｜各大汽車品牌人均收入排行｜BMW竟意外只拿到這名次！(取自墨鏡哥SG/YouTube)

台灣有錢人最愛開什麼車？Youtuber「墨鏡哥SG」根據一份調查報告，列出16家汽車廠牌車主的家庭年收入，結果一般認為應該會擠進前3名的BMW，竟然只排在第5位，排名第一的冠軍車，車主家庭年收入達232.49萬。

墨鏡哥SG在Youtube影片中指出，根據一份統計報告，Mercedes-Benz賓士車主拿下家庭年收入冠軍，有232.49萬，年固定開銷128.84萬，可支配餘額103.65萬，是榜單中唯一破百的品牌。亞軍由日系豪華品牌Lexus拿下，家庭年收達226.92萬；此外，值得注意的是，Lexus車主也最敢花，年開銷高達136.49萬位居榜首。

有瑞典坦克之稱的Volvo，以220.13萬搶下第3，Audi奧迪以214.45萬排第4；最令人意外的是，一般人認為會擠進前3名的BMW，則以198.75萬排在第5位。

Subaru速霸陸家庭年收入188.16萬，排在第6位，Peugeot寶獅以180.93萬排在第7，HONDA本田以175.6萬排第8，Volkswagen福斯以172.39萬排在第9位，Mazda馬自達家庭年收入約158.41萬，排名第10。由於進榜的品牌是以新車價280萬以內為準，所以沒有超跑與超豪華品牌。

(中時電子報)