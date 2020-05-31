台灣有錢人最愛開什麼車？Youtuber「墨鏡哥SG」根據一份調查報告，列出16家汽車廠牌車主的家庭年收入，結果一般認為應該會擠進前3名的BMW，竟然只排在第5位，排名第一的冠軍車，車主家庭年收入達232.49萬。
墨鏡哥SG在Youtube影片中指出，根據一份統計報告，Mercedes-Benz賓士車主拿下家庭年收入冠軍，有232.49萬，年固定開銷128.84萬，可支配餘額103.65萬，是榜單中唯一破百的品牌。亞軍由日系豪華品牌Lexus拿下，家庭年收達226.92萬；此外，值得注意的是，Lexus車主也最敢花，年開銷高達136.49萬位居榜首。
有瑞典坦克之稱的Volvo，以220.13萬搶下第3，Audi奧迪以214.45萬排第4；最令人意外的是，一般人認為會擠進前3名的BMW，則以198.75萬排在第5位。
Subaru速霸陸家庭年收入188.16萬，排在第6位，Peugeot寶獅以180.93萬排在第7，HONDA本田以175.6萬排第8，Volkswagen福斯以172.39萬排在第9位，Mazda馬自達家庭年收入約158.41萬，排名第10。由於進榜的品牌是以新車價280萬以內為準，所以沒有超跑與超豪華品牌。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。