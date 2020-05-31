中性女歌手江明娟2月被本刊直擊和女友「拉拉」十指緊扣逛大街，兩人等紅燈時還不忘找機會抱抱，12年戀情甜蜜依舊。從未認愛的江明娟，2020年5月22日首在臉書對女友以53字宣言正式認了蕾絲地下情，「對不起！我曾一度忘了你（妳）陪我走過谷底、陪我創業、陪我負債、陪我走到現在。2008/6/9～現在～，一路走來你（妳）始終如一，往後我都聽你（妳）的。」

江明娟2月曾被本刊直擊和女友「拉拉」十指緊扣逛大街，兩人等紅燈時還不忘找機會抱抱。（圖／本刊攝影組）

同時，江明娟還大方Po出全長3分27秒，以「啦啦手拉拉開始」為題的女友視角自拍牽手影片；只見這對在外遊玩的愛侶，處處牽手，盡顯甜蜜的日常。影片中江明娟更不忘取其女友暱稱的諧音大玩文字遊戲，「我的啦啦手拉拉」、「啦啦不想拉拉」，感情令人稱羨。

在臉書Po出3分27秒的「啦啦手拉拉開始」為題的女友視角自拍牽手影片，江明娟難得高調認愛女友拉拉。（圖／翻攝自江明娟臉書）

43歲江明娟2007年參加歌唱選秀前，曾在夜市擺攤賣衣服，還當過高爾夫球桿弟、冷氣裝修工人，人生歷練非常豐富。《超偶》拿到第四名後雖曾出過專輯《無論如何都愛你》和數位單曲〈放了〉，但因演藝圈收入不穩，讓江明娟決定轉行，2016年開始與女友拉拉兩人在木柵一同經營早餐店，生意做得有聲有色。

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(中時電子報)