桃園市長鄭文燦母親辭世 享壽85歲 10:472020/05/31 中時電子報 賴佑維 、 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回30日深夜辭世，圖為今年1月，鄭文燦（中）與鄭邱碧回（右）前往投票。（資料照／賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回30日深夜辭世，享壽85歲。鄭文燦31日預定行程全數取消，目前與家人在家中處理後事，相關治喪事宜，仍在確認中。 據了解，鄭邱碧回昨晚11時43分在家中辭世，已經移往桃園殯儀館冰存。過去曾多次與鄭邱碧回接觸的員警說，老奶奶相當和藹可親，還會常主動詢問員警執勤狀況，完全看不出來是市長的媽媽，驟然離世，也讓人難過。 (中時電子報) #鄭文燦 #母親 #辭世 #享壽 #桃園市長 #鄭邱碧回 也許您會感興趣 政治熱門新聞 年輕人站高雄街頭喊挺韓 阿嬤反應是... - 政治 韓粉闖罷韓造勢場合 阿伯一番話害陳菊又躺槍 - 政治 罷免投票心情如何？韓國瑜深夜回應了！ - 政治 民進黨高雄市做得好嗎？ 在地人給答案一針見血 - 政治 陳菊、韓國瑜比一比 網友回4字陳揮文一驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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