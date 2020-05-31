桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回30日深夜辭世，享壽85歲。鄭文燦31日預定行程全數取消，目前與家人在家中處理後事，相關治喪事宜，仍在確認中。

據了解，鄭邱碧回昨晚11時43分在家中辭世，已經移往桃園殯儀館冰存。過去曾多次與鄭邱碧回接觸的員警說，老奶奶相當和藹可親，還會常主動詢問員警執勤狀況，完全看不出來是市長的媽媽，驟然離世，也讓人難過。

(中時電子報)