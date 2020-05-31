中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日全台走透透，推動防疫新生活，不僅到許多縣市品嚐在地美食，也為當地帶來一波觀光熱潮。對此，自由作家洛杉基表示，陳每天到各地去吃地方美食，與民眾打成一片，讓民眾恍惚之間誤把他當成了年輕時的蔣經國，「可惜他現在還不是行政院長，否則四年後必然有機會出來選總統」。

陳時中近日成各縣市爭相邀約對象！陳笑稱，這是「不務正業」，但大家盛情難卻，他也建議遊客在台灣多走走。陳時中今天將到台中東區帝國糖廠產業故事館與台中市24商圈等業者座談並合影，隨後將前往台中一中商圈與台中市長盧秀燕一起體驗製作「珍珠奶茶」。不過陳時中不會逛一中商圈，只在這個地點停留並受訪，也令許多原本引頸企盼陳時中來台中振興經濟的多個商圈和攤商感到扼腕。

洛杉基則在臉書表示，陳每天穿著花襯衫到各地去吃地方美食，與民眾打成一片，讓民眾恍惚之間誤把他當成了年輕時的蔣經國，「可惜他現在還不是行政院長，否則四年後必然有機會出來選總統」。

洛杉基直言，政治人物不務正業，只想當網紅或藝人，讓人搖頭不迭。過去有句話：「政治就是高明的騙術」，現在是：「政治人物就是騙子」；過去是：「慧眼識英雄」，現在是「會演是英雄」。

(中時電子報)