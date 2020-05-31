新冠肺炎今年初爆發，全球已有超過600萬人確診，甚至有30多萬人因此喪命。印尼安全統籌部長馬富（Mohammad Mahfud）日前卻將新冠病毒比擬為叛逆的妻子，強調若無法控制兩者，就與他們並存，而這番言論曝光後也引發極大爭議。

綜合外媒報導，馬富26日舉辦一場大學線上演講，提到新冠肺炎情的問題時，他突然說道：「我們會永遠陷入困境之中嗎？我們可以適應這種狀況的同時持續關注健康。」

馬富繼續說道：「某天我從我的同事口中得知一個網路迷因（meme），他們說『新冠病毒就像是你的老婆，起初你會想去控制她，但到最後會發現做不到，然後你就學會與她／它並存了。』」此番言論不僅遭到網友砲轟，更被認為是性別歧視。

對此，組織婦女團結（Women’s Solidarity）行政總裁丁達（Dinda Nisa Yura）發布聲明表示，馬富的言論不僅反映出印尼政府對於疫情問題的消極態度，更顯示了公職人員的性別歧視和厭惡女性的心態。

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(中時電子報)