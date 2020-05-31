駐美國大使崔天凱在美國媒體發表題為《保「一國兩制」前途，還香港穩定發展》的署名文章表示，維護國家安全是「一國兩制」賴以生存的基礎。通過國家立法的方式堵住香港國家安全的風險漏洞已是刻不容緩。相關立法將保障「一國兩制」行穩致遠。立法將更好地保障香港守法居民的生命財產安全及其他合法權利和自由，也將更好地保障香港特區依法享有高度自治權

崔天凱表示，基本法第23條授權香港特別行政區就維護國家安全自行立法，但回歸近23年來，囿於反對派百般阻撓，有關立法至今無法完成。日前大陸十三屆全國人民代表大會作出關於建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，將由全國人大常委會制定相關法律。這個決定得到了包括香港同胞在內的中國人民的積極支持和響應。

有人質疑由中央層面立法是否有法理依據？崔天凱表示，答案是肯定的。世界上任何國家，無論是實行單一制還是聯邦制，國家安全立法都屬於國家立法權力。中央政府對維護國家安全負有最大和最終的責任。全國人大是中國最高立法機關。

崔天凱續指，有人「擔心」相關立法會動搖「一國兩制」。恰恰相反，這一立法將保障「一國兩制」行穩致遠。這次全國人大的立法建議，開宗明義闡明國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。國家安全得不到保障，香港的長期繁榮穩定也無從談起。

他強調，有關立法針對的是分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預等危害中國國家安全的行為。任何人只要同這樣的行為無關，那大可放心地在香港安居樂業、投資興業。事實上，懲惡是為了更好地揚善。立法將更好地保障香港守法居民的生命財產安全及其他合法權利和自由，也將更好地保障香港特區依法享有高度自治權，有利於維護香港的法治環境和營商環境。

(中時 )