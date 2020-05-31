中國工程院院士鍾南山指出：目前，大陸目前已有5款疫苗進行二期臨床試驗，疫苗研發進度領先世界各國。

另外，大陸國務院國資委官方微博「國資小新」作日發布文章稱，據北京生物製品研究所消息，自5月30日起，新冠滅活疫苗生產線在全面消毒後，將正式展開生產前的最後準備。

大陸國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗在4月12日獲得全第一家臨床試驗批准，相關臨床試驗同時展開。 北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗則在4月27日獲臨床試驗批准。

截至目前，武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所新冠滅活疫苗均已完成I期II期入組，已有超過2000人接受了疫苗注射。

同時，北京生物製品研究所花費2個月的時間，在4月15日完成了生產線的建設，並經過相關的初步評估評估，建設標準滿足國家級生物安全防護要求，該條新冠滅活疫苗生產線建設相當迅速，堪比日前為救治新冠病患所設立的「火神山」醫院。

(中時 )