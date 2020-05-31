小禎近日剛公布臉書專頁被駭，沒想到現在又有人遇到相同情況！海王天璽文化傳媒股份有限公司31日發聲明，指出2020年4月15日已全面併購「在不瘋狂就等死」以及所有旗下等藝人平台頻道權利並整合推出新項目，但30日早上11點經不明人士入侵帳號，到了晚間8點左右，旗下臉書粉絲專頁遭到不法人士以惡意程式攻擊的方式被駭入。

包含「在不瘋狂就等死」等共40個粉絲專頁原粉專內管理員及藝人皆被移除管理者身分，海王天璽已向警察機關及臉書請求偵辦，為防止此期間有錯誤訊息誤導粉絲或是竊取粉絲臉書個資，提醒所有粉絲，期間請多加小心留意，務必謹慎確認該發文內容所陳述其真實性，也要避免個人資料遭受冒用，防範並避免被詐騙。

海王天璽表示：「以不法手段侵駭臉書粉絲頁的行為，我們將依法進行後續處理，絕不寬待。」並強調期間網路社群遭冒用之不法活動及所有相關內容皆與該公司無關。

(中時 )