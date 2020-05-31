全美都發生激烈抗爭，起因源自於非裔民眾George Floyd遭警方以膝蓋壓地導致窒息，種族議題再度在全美延燒。國民黨主席江啟臣今天在臉書上表示，美國多年來，在國際上扮演人權自由的倡議者與領導者，若無法從自身落實起，何以建立威信與說服力？

江啟臣說，看到路人的目擊影片中，能看到後者從掙扎求救到斷氣窒息，看過影片的，很難不心驚。此事招致各界質疑美國當前的族群歧視、人權問題；也引爆連日抗爭。結果，竟又傳出現場報導的CNN記者遭逮捕，讓各國媒體一片譁然。所幸檢方對該員警果斷起訴。

江啟臣也對美方近期一些作為提出批判，以美方單方面退出WHO來說，病毒傳播全球化的年代，全球的公共衛生，絕對需要全球尺度的政策協調與治理體系。WHO運作有問題，應該是留下來力圖改革，而非輕言退出。

江啟臣認為，美方應該要更積極參與，讓WHO成為真正能捍衛世界公共衛生的機構，「而不是轉身就走，留下一個失序世界。」

至於香港的問題，江啟臣說，取消香港特殊地位，固是對北京粗暴立法的強勢表態。但這種對峙衝撞上的「超前部署」，也可能同時重創香港民眾權益。因此他呼籲華府，不管對中共當局採取任何行動，請儘可能想好配套，減少對香港民眾的傷害。

(中時 )