前網球天王、天后阿格西、葛拉芙之子傑登．阿格西（Jaden Agassi）今年高中畢業，他並未承襲父母的天賦，反而是一名投打雙棲的棒球好手。他表示，如果6月的美國職棒選秀會沒有球隊挑選他，應該就會去棒球名校南加大，並希望能像大谷翔平那樣，成為「二刀流」好手。

阿格西、葛拉芙夫婦合計擁有超過30座四大滿貫賽冠軍金盃，1980、90年代叱咤職業網壇，不過並不勉強愛子傑登一定要成為網球選手。傑登比較喜歡團隊運動，尤其和朋友一起打棒球，他可擔任投手、三壘手，球速可超過150公里，因此頗受注目。

比較可惜的是，傑登小小年紀就動了韌帶移植手術，目前右臂正在復健中，加上今年受到新冠肺炎疫情影響，美國職棒選秀只進行5輪，傑登自知被選中的機會有限。

也因此，傑登認為自己會在秋天去南加大就讀，並且累積投打二刀流的經驗，準備好了再向職棒進軍。

(中時 )