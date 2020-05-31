解封來了！快跟著達人怒吃一波

◎百貨美食衝業績 餐飲升級再推限定優惠

經過多天零確診的消息後，社會也踏入了後疫情的時代，消費者的心情放鬆了之餘，消費的慾望也稍微回溫，像是剛過去的母親節，百貨的業績都比疫情以來成長了20%～30%左右，而業者也趁機各自推出新的優惠活動，而且看準民眾開始紛紛出門用餐的趨勢，所以推出了不少全新美食優惠，讓消費者能提升出門消費及用餐的慾望，拯救上半年下滑的業績。

◎沿海牡蠣產季報到 來嘉義吃正對時

嘉義縣沿海牡蠣4月開始進入收成，今年氣候狀況良好，加上梅雨季延遲，使整體產量及品質提高，牡蠣長得碩大又肥美，目前產地價每台斤150元，比起上個月少10元；嘉義區漁會表示，現在牡蠣價格不貴，品質又好，是享用的好時機，未來若颱風來襲，產量大幅銳減，價格恐怕會上漲。

◎正宗川味牛肉麵 重慶姑娘拿手私房菜

重慶姑娘就是辣，新住民毛真花與老公李順嶺遠離城囂飄洋過海落腳澎湖島，在青螺溼地旁打造了「兩個番茄」有機農場，拿手私房菜川味牛肉麵一炮爆紅，愛吃辣老饕們好瘋狂。

◎玉荷包季來了 高雄首選訂下去

5月是荔枝玉荷包產季，今年高雄產地價每台斤至少120元。農民結合農業局的網路電商，能將產品在採摘後24小時送達消費者手中，極品荔枝最高每台斤250元，還供不應求。大樹區荔枝產銷班長尤惠璋說，今年荔枝產量極佳，現正是大啖玉荷包荔枝的最佳時機。

◎道地客家小炒 飄香湖口老街

新竹縣湖口鄉新友飲食店位於古色古香的湖口老街，道地工法的客家菜不只讓觀光客回味無窮，也讓舌頭挑剔的饕客們流連，其中「客家小炒」更是下飯又實惠的必嘗好菜，保證一試成主顧。

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(中時電子報)