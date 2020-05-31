洪藜恩主持JET綜合台《超級辯辯辯》，自6月1日晚間6點起，改成周一至周五帶狀播出。首集由洪藜恩帶領正反方的小隊長徐新洋和邦妮，與瑤瑤、大愷及專業辯士，針對「好友借錢不再提，應該要催他嗎？」的辛辣話題進行激辯。一開始辯論，雙方就火力全開，主張該討債的正方小隊長徐新洋還向敵隊喊話：「不然反方4人各借我2萬，我不還好了，你們願意的話，我馬上跳槽加入你們那一隊。」反方不甘示弱回擊：「不好意思，我們還沒熟到這程度。」

主張絕對要討債的瑤瑤，直接以好朋友向她借錢為例，認為「欠債還錢」是天經地義，催討有理沒在怕。瑤瑤火力全開，「今天我們就講一個理，欠債是否該還錢？如果你覺得應該的話，今天就不要廢話那麼多，有催有機會啊，為什麼你要放棄？」徐新洋更加碼助攻：「哪有借錢之後過得比你還要爽的，那太扯了吧！不然現在我不要錄了，導播不要再拍了，評審們我們全部都回家，大家都不要工作，每天在家裡打電話跟朋友借錢不就好了！」

瑤瑤（右二）辯論火力全開，隊長徐新洋（右）助攻。（JET綜合台提供）

被正方猛烈砲轟的反方代表大愷則是硬凹，「嫁出去的女兒如同潑出去的水，如果你的錢借出去了，你就把它當潑出去的水，不要再想它。」此話一出，正方馬上回擊：「那初二要不要回娘家？」現場眾人全笑翻。

(中時 )