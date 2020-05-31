大法官釋字第791號解釋，宣告《刑法》通姦罪違憲，立即失效。提釋憲的聲請人中，有一對是偷情男女，人夫偷拍與小三的「激戰片」，被原配拿去當成通姦證據，兩人分別被判刑6月、4月。通姦除罪後，這對男女不僅刑事部分無罪，依規定共還可獲得，至少60萬元刑事補償金。

這對釋憲聲請人，男的是人夫，女方是小三。據自由時報報導，兩人2012年協議分手，約在男方家打「分手砲」，豈料人夫竟偷拍「最後一戰」，想留作紀念，而女方並不知情。

之後男子原配發現影片，提告通姦，兩人皆被刑事判刑確定；男子主張「偷拍不得當證據」，聲請33次再審均遭駁回，最後決定聲請釋憲。通姦除罪化後，兩人2人可由檢察總長提起非常上訴，獲判無罪後聲請刑事補償，男方將可獲得36萬元、女方24萬元補償，另須加計利息。

除了這對男女，另有5人也申請釋憲可獲刑事補償，據估計，政府將支出192萬元，且須加計5％年息。

(中時電子報)