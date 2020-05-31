今（31）日時代力量智庫公布最新民調，其中民眾對於蔡英文滿意度方面，68.0%感到滿意，比上個月下滑8.9%，而行政院長蘇貞昌的滿意度65.0%，也比上個月下滑7.9%。

根據時代力量智庫最新民調結果顯示，在蔡英文施政表現上，28.2%非常滿意、39.8%還算滿意、12.4%不太滿意、8.9%非常不滿意、10.7%無明確意見。總計68.0%滿意，21.3%不滿意，和4月76.9%的滿意度相比，下滑8.9%。

另外，行政院長蘇貞昌的部分，26.3%非常滿意、38.7%還算滿意、12.0%不太滿意、13.0%非常不滿意、10.0%無明確意見。總計65.0%滿意，25.0%不滿意，比起上個月72.9%的滿意度，下滑7.9%。

此次民調採市話調查，對象為年滿20歲民眾，調查時間5月25至26日，共計811份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.44個百分點。

(中時電子報)