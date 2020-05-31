國內被動元件龍頭國巨集團，2017年間密集併購，業者稱國巨負責人陳泰銘為「併購天王」，但因國巨相關併購案均傳出內線交易案，調查局查出，陳泰銘的王姓祕書、薛姓司機，因在安排會議、開車接送時聽聞陳泰銘談話，事先獲悉併購案訊息下單買股，還「呷好逗相報」告知丈夫、親人賺錢，4人共獲利69萬多元。台北地院因4人認罪，繳回犯罪所得，依違反證交法判處4人1年2月至2年不等徒刑，各宣告緩刑2至3年，4人合計須支付公庫23萬元。

國巨集團2017年展開一連串併購，包括旗下奇力新合併旺詮、併購美磊科技、國巨收購保護元件廠君耀、以及孫公司凱美併購乙太網路變壓器業者帛漢，負責人陳泰銘被稱為「併購天王」。但國巨併購案卻傳出內線交易，檢調展開偵辦。

判決指出，國巨、奇力新董事長陳泰銘王姓女祕書，2016年12月底在國巨辦公室內聽聞陳泰銘談話，獲悉奇力新將合併旺詮後告知丈夫徐男，王、徐2017年1月購買奇力新股票，同年2月賣出，2人共獲利15萬7780元。另2人2017年1月購買旺詮股票，4天共獲利7萬4650元。

王女還將奇力新併購美磊訊息告知徐，徐買賣美磊股獲利11萬5800元。2018年4月王女將國巨收購君耀訊息告知徐，徐購買君耀股票10多天獲利5萬9667元。2018年6月徐自妻子處得知凱美併購帛漢案，買賣帛漢股票獲利5900元。

2018年4月，薛姓司機開車接送陳泰銘時，聽聞陳提及「君耀」、「併購」，買賣君耀股票獲利11萬644元。另薛2017年1月在車上聽聞陳泰銘提及奇力新合併旺詮訊息，即告知陳姓親友，陳女獲利17萬1,000元。

法院考量王女4人認罪，繳回犯罪所得，判處王女徒刑1年2月，緩刑2年，支付公庫3萬元；徐男徒刑2年，緩刑3年，支付公庫10萬元；薛男徒刑1年10月，緩刑3年，支付公庫6萬元；陳女徒刑1年4月，緩刑2年，支付公庫4萬元。可上訴。

(中時 )