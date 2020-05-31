高雄市長換人真的好嗎？距離6月6日罷免投票，僅剩最後幾天，罷韓團體近日發起連續七天的罷韓遊行、三山造勢，炒熱罷免氣氛不言而喻。但挺韓臉書粉專卻有不不同看法，直言「若高雄市長真的換人，高雄將面臨一段市政空轉期，可能還比韓請假選總統還嚴重」。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今31日在臉書發文表示，「憑心而論，韓市長除了請假三個月去選總統這件事情讓市民無法接受之外，真的有做出破壞高雄進步或是貪贓枉法的事情嗎？前朝一堆爛賬，大家都能接受，為什麼無法原諒市長請假？而這段期間的市政甚至是毫無間斷的進行著」。

小編反問高雄市民，「罷免市長之後，高雄真的就能恢復平靜嗎？」，「答案是不能的，按《選罷法》規定，市長在公告當日便必須離職，包括三位副市長及各局處都必須同時離開，再由行政院派代理市長，再由代理市長再重新聘任副市長及各局處首長，三個月內進行市長補選，再由新任市長，再派任新的副市長及各局處首長」。

文中解釋「也就是罷免市長之後，高雄必須面臨一段空轉的過程，市府團隊必須不斷的重新磨合才能上軌道」，「這不是比市長當初請假三個月還嚴重嗎？」。

粉專小編也反問罷免團體，「罷方只想罷免韓國瑜，那下個市長能保證會更好嗎？你們有提出比韓國瑜更好的人選嗎？如果選出的市長又不如罷方的意，是不是要再來發動罷免？高雄是不是永無寧日了呢？」。

最後，小編呼籲高雄人，「高雄是不是變得更好，請大家自己摸著良心回答，不要因為討厭韓國瑜而去抹殺了所有市府團隊的努力」。

(中時電子報)