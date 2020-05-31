身為NBA的「Logo男」，現任快艇顧問傑瑞韋斯特日前被問到，今年總冠軍賽可能上演湖人出戰快艇戲碼想法，「對我而言，那將是一場終極競爭！想想洛杉磯，那裡擁有太多湖人球迷了，湖人長年以來取得巨大成功，如今更有兩名頂級球星。」

韋斯特並非憑空想像，因為照著原本賽制，目前分居西區第1與第2的湖人、快艇，可能會在西區決賽碰頭，但根據最新消息，聯盟正在考慮復賽後進行全新季後賽制，也就是直接取消分區限制，只取第1到16種子進行季後賽，洛城爭冠內戰就有可能發生。

韋斯特不僅擁有湖人傳奇球星的資歷，更在經營管理方面很有一套，當年就是他發掘了「小飛俠」布萊恩，隨後轉任勇士顧問，打造勇士4年內奪下3冠的王朝，如今來到快艇擔任顧問，也幫快艇去年夏天挖來里歐納德、保羅喬治兩大頂級球星坐鎮。

「不知道東區球隊如何看待這件事，但我認為這極具競爭性，我不知道哪種運動是由同一城市兩支球隊爭冠，更別提NBA了，」韋斯特說，「我沒打算去冒犯其他球隊，冠軍熱門隊伍絕對不只一兩隊，但我們想看到的，是最好球隊之間的較量。」

(中時 )