因應疫情趨緩，新竹縣政府文化局6月起逐步解封各項活動，竹東文創藝術村、新瓦屋客家文化保存區6月1日起恢復辦理活動及服務，新竹縣史館、美術館則為了鼓勵民眾走入館內，前100名還可獲得小禮物。

新竹縣新瓦屋文化保存區的進駐單位自辦市集如13好市集、青農市集、古風車巷弄室集、藏物市集等，將逐漸恢復日常，室內場地租借也恢復正常。文化局圖書館自修室6月2日開放、縣史館6月9日重新開館、美術館6月17日展出青藍藝術季-國立台灣藝術大學新竹校友會美展」、「紫氣東來-許紫芸工筆膠彩個展」、「正宗山水2020彩墨個展」、「遊矽旅程-黃瓊儀玻璃藝術創作坊聯展」4檔展覽。文化局演藝廳預計於7月4日演出「再見歌廳秀」戲劇。

新竹縣長楊文科表示，因應疫情緩解，也請民眾多加支持縣內藝文團隊，縣府也推出「抗疫不抗藝」活動，民眾可線上收看縣內藝文團體演出。文化局長田昭容表示，為了配合防疫新生活，館舍雖重新開放，不過也持續落實防疫措施，請民眾仍需戴口罩、勤洗手、管理自身健康。

(中時 )