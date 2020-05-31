退役球星A-Rod(Alex Rodriguez)與未婚妻羅培茲(Jennifer Lopez)重啟買下大都會的計畫！他們本月初苦尋金主不著而一度放棄，現在傳言他們找到摩根大通的富豪，加上大都會老闆老闆威朋(Fred Wilpon)因為疫情打算讓步，A-Rod重燃希望。

《紐約郵報》報導，老闆威朋原本不肯放棄手中的金雞母SNY體育電視網，如今他急著賣出而願意分割一部分SNY給買主。大都會是虧錢的球隊，若無SNY則賣相不佳。

有人認為A-Rod不會是合適的管理者。美國《瘋狗體育電台》的Chris Russo說：「如果你是大都會球迷，你要A-Rod當你們的發言人？他是一個對類固醇交代不清的人。如果他能幫大都會拿個5冠就另當別論。但他是洋基人，你覺得球迷能接受邦茲(Barry Bonds)來管理道奇隊？」

以A-Rod對棒球的了解，加上洋基與大都會同在紐約，他可能是很好的管理者，只是兩隊之間素有競爭關係，球迷未必能接受A-Rod。這方面名人堂投手萊恩(Nolan Ryan)可謂典範，他在遊騎兵與太空人兩支德州球隊都當過球員與管理職，並享有崇高聲望。

(中時電子報)