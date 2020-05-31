雲林科技大學「雲科抓住你」團隊開發「熱塑性材料應用於氣壓軟性夾持致動器設計」奪冠。（中科管理局提供／王文吉台中傳真）

亞洲大學「LIQUID 製作團隊」開發「智慧養殖管理平台」獲得第2名獎牌及獎金5萬元。（中科管理局提供／王文吉台中傳真）

科技部中科管理局舉辦「2020中科智慧創新創業競賽」，吸引全台81組團隊角逐年度大獎。總決賽由前22強以「180秒電梯簡報」展現新創技術作品，雲林科技大學「雲科抓住你」團隊開發「熱塑性材料應用於氣壓軟性夾持致動器設計」奪冠，亞洲大學、台灣科技大學居次。

中科管理局局長許茂新親臨總決賽為新創團隊加油打氣，他致詞時表示，首屆「中科智慧創新創業競賽」以智慧機械、智慧醫療及人工智慧三大領域為主，廣邀國內大專院校在學學生團隊運用想像力與創造力，構思創新技術、商品或服務，藉以培育新世代產業新創團隊。

鑑於千里馬常有，伯樂難尋，初賽由學者專家書面審查，決賽則由園區廠商合盈光電董事長許玄岳、千附實業董事長張瓊如、住華科技副董方麗如等擔任評審，以創業經驗就產品技術、應用及市場競爭等提出務實意見與建議，與參賽團隊交流互動，堪為最佳業師。

闖進前22強的團隊產品技術多元，包括由新冠肺炎疫情激發出無接觸式的電梯搭乘系統與虛擬互動會展系統等；讓生活更便利、美好的咖啡豆分類、智慧養殖平台、智慧旅行箱、導覽耳機、道路巡檢、體感遊戲機等；提升醫療服務的疲勞檢測、醫療陪伴、化療輸送液監控、夜間狀態聲音辨識、緊急救護平台等；因應智慧生產的智能檢測、視覺辨識、巡檢等。

中科管理局表示，「2020中科智慧創新創業競賽」提供學生團隊展現創新能力、創意思維的舞台，並由產業專家、業師給予指導交流；期許競賽過後，各組團隊都能將創意轉化為具體執行方案，接軌台灣產業，挹注創新活水。

(中時 )