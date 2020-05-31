紐約洋基休賽季以9年3.24億美元的合約迎來強投柯爾（Gerrit Cole），取代塞佛里諾（LuisSeverino）成為條紋軍新一代的一號王牌，對於柯爾的降臨，塞佛里諾卻沒有一絲絲忌妒的心態，反而是相當有氣度地表示，等到傷癒復出後要向他討教一番。

塞佛里諾2018年季前和洋基簽下一張4年4000萬美元（約新台幣12.3億）的延長合約，其中包括第5年的球隊選擇權，只不過他從上季到現在卻因為大小傷勢影響出賽，今年2月更宣布進行韌帶移植手術（俗稱Tommy John），2020年賽季提前報銷。

正因洋基先發輪值始終不太穩定，球團才決定簽下柯爾，而他的到來也取代塞佛里諾成為球隊新任一號先發，根據《紐約郵報》（New York Post）報導，塞佛里諾卻沒因此感到不開心，反而是有氣度地說要和柯爾學習，他說：「對我來說，雖然一起訓練的時間不長，但我在幾天的春訓中已經從他身上學到不少，他是一個很棒的投手，他身上有很多東西值得我去學習的。」

塞佛里諾表示，自己會非常期待傷癒復出的那一刻，希望能盡速與球隊並肩作戰，並在未來幾年打出相當亮眼的成績。

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(中時電子報)