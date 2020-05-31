梁等人以人頭帳戶詐騙欲從事地下匯兌的被害人匯款，之後就消失不見恐嚇被害人如果報案將觸犯洗錢防制法。（警方提供／李文正台北傳真）

專詐兩岸地下匯兌 24歲男全家出動犯案遭逮

北市梁姓男子與母親、女友從事「假匯兌、真搶奪」，2018年年底到2019年初，在台收取台幣透過私下管道匯款到大陸支付人民幣，藉以引誘被害人上鉤，直到上百萬的大筆交易，就搶走被害人帶來的台幣，警方經過半年調查，陸續在3、4月間逮捕梁姓主嫌以及共犯11人到案，並經新北地檢署向法院聲押獲准。

24歲梁男去年2月間，策劃在台北車站內新光三越搶奪被害人350萬元現金，梁夥同2名共犯假裝要匯款到大陸，交給地下匯兌業者台幣現金後，待確定人民幣入帳，將原本交給匯兌業者的裝有350萬現金的旅行袋搶回來並駕車逃逸，梁看準業者從事非法匯兌不敢報案，專挑「軟柿子」下手。

另一方面，梁的詐欺集團在臉書或是論壇，尋找打算私下以台幣匯兌人民幣的客戶，先以小額交易取信被害人，待被害人相信匯款成功，進而以匯款進入人頭帳戶大筆金額，或是面交台幣現金，梁指使車手搶了就跑，並恐嚇被害人地下匯兌觸犯洗錢等罪，若報案恐怕會損及自身。

北市刑警大隊偵7隊清查過去1年，梁以類似手法至少詐騙得手上千萬，被害人至少有7人，根據被害人提供的線索，今年5月間，陸續逮捕集團成員，查扣手機、人頭帳戶、提款卡等犯罪工具，並將梁等人依加重詐欺、銀行法、組織犯罪、洗錢防制法等罪，陸續移送12人，案經檢察官複訊，梁男現已羈押看守所。

(中時 )