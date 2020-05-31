中信兄弟、富邦悍將今（31）日在新莊球場的3連戰最終戰，不約而同派出當家王牌投手米蘭達、索沙先發。兩人上次同場較勁（24日）索沙佔上風，米蘭達因對林益全投出觸身球遭到驅逐出場，其實是索沙先用球砸了張志豪。這也使得觸身球風波話題十足，今天兩人再度先發對決，預料場上氣氛會特別不同。

米蘭達目前佔據自責分率、奪三振排行榜王座，7場先發就有5場優質先發表現，是中信表現最穩定的先發投手。本季面對富邦戰績1勝1敗，總計11局投球被敲8支安打，送出10次三振，失6分、4分責失，對戰自責分率率3.27。曾被林益全、李宗賢及胡金龍擊出全壘打，皆發生在24日觸身球大戰當天。

索沙可說是象隊的剋星，對中信兄弟維持不敗，目前戰績2勝2敗，2場勝投皆是對決兄弟所拿下。總計20局投球被敲18安，送出13K、5保送，失掉6分自責分，對戰自責分率2.70。中信兄弟陣中面對索沙僅有張志豪曾在24日對戰開轟，黃鈞聲對戰打擊率也達到5成，要想辦法突破索沙這一關。

(中時 )