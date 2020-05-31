台灣民眾黨主席柯文哲30日表示，將邀請國民黨籍前移民署長謝立功加入，並擔任民眾黨秘書長，新北市長侯友宜31日出席三重活動，被媒體問及，謝立功被民眾黨挖角去當秘書長，會不會想對老朋友跟他溫情喊話一下？侯友宜回應，謝立功非常傑出，只要願意為國家做事，就會給予滿滿祝福。

侯友宜表示，謝立功是我的好朋友，也是以前的好同事，他各方面的表現都非常傑出，只要願意為國家、社會努力做事，都會給予滿滿祝福，「謝立功加油，只要認真努力做事，為國家做事都很好，讓自己有發揮空間，就努力的做事吧！」

(中時 )