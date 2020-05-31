藍營謝立功被民眾黨挖角 侯友宜：給予滿滿祝福 11:502020/05/31 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜31日出席三重活動（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民眾黨主席柯文哲30日表示，將邀請國民黨籍前移民署長謝立功加入，並擔任民眾黨秘書長，新北市長侯友宜31日出席三重活動，被媒體問及，謝立功被民眾黨挖角去當秘書長，會不會想對老朋友跟他溫情喊話一下？侯友宜回應，謝立功非常傑出，只要願意為國家做事，就會給予滿滿祝福。 侯友宜表示，謝立功是我的好朋友，也是以前的好同事，他各方面的表現都非常傑出，只要願意為國家、社會努力做事，都會給予滿滿祝福，「謝立功加油，只要認真努力做事，為國家做事都很好，讓自己有發揮空間，就努力的做事吧！」 (中時 ) #侯友宜 #國民黨 #民眾黨 #謝立功 #民眾黨 #柯文哲 也許您會感興趣 政治熱門新聞 年輕人站高雄街頭喊挺韓 阿嬤反應是... - 政治 韓粉闖罷韓造勢場合 阿伯一番話害陳菊又躺槍 - 政治 罷免投票心情如何？韓國瑜深夜回應了！ - 政治 民進黨高雄市做得好嗎？ 在地人給答案一針見血 - 政治 陳菊、韓國瑜比一比 網友回4字陳揮文一驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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