36名警義消今早沿著北勢溪下游搜尋，盼尋獲胡男下落。（瑞芳警方提供／許家寧新北傳真）

台北市1名胡姓男子（58歲），昨天一家五口來到新北市淡蘭古道登山，2旬的女兒在拍照時不慎失足落溪，父親見狀立即下水救女，女兒獲救後，胡男卻遭暴漲的北勢溪沖走，搜尋至入夜未果，警義消集結36人今早再入山沿溪搜尋，盼奇蹟發生。

胡男30日與母親、妻子與2個女兒在雙溪區料角坑17號旁的北勢溪河床野餐，午後雷陣雨造成溪水暴漲，24歲的女兒在溪邊拍照取景時，疑似腳滑跌落溪中，胡男夫妻心急，不約而同跳溪救女，妻女在登山客協助下幸運獲救，胡男卻不見蹤影。

胡妻上岸後，拜託登山客趕赴手機有訊號的地方報案，新北消防六大隊下午3點多獲報趕赴現場搜索，因溪水湍急，搜救相當困難，一直搜尋太陽下山後，考量山區天候不佳、視線極差，晚間7時暫時收隊，今早再度入山救援。

警消今早7時出動消防20人、義消16人在雙溪消防分隊集合，再前往料角坑的前進指揮站集結，與瑞芳警分局數名員警一同步行入山，搜救人員將沿著北勢溪下游一帶進行搜索任務，目前尚未發現胡男下落，正持續搜救中。

(中時 )