新冠肺炎疫情延燒，先前衛福部長陳時中指出，曾給WHO（世界衛生組織）電子郵件警告新冠病毒會以人傳人的方式擴散。對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪「逆時中」，表示這根本「硬ㄠ」，硬要說成是警告WHO的信， 實在有點牽強。

陳佩琪在臉書提到先前與WHO的電郵爭議，認為這是武漢發布的訊息，我們只不過是接獲訊息後去電想跟WHO要更多的訊息而已，「與其要硬ㄠ這是我們有先知之明警告世衛的信，倒不如拿台灣過去傲人的傳染病防治經驗來宣傳，相信會更得人心」，也可利用此次疫情重症或死亡個案的治療方針，與台灣自豪的ECMO（葉克膜）使用經驗，讓世人知道我們的醫學成就，相信利用這個在國際上說TAIWAN CAN HELP更能服眾。

陳佩琪坦言，「想必又要人會罵我逆時鐘」，但以自己的英文程度，加上當時台灣手邊沒有自己的病例，硬要說成是警告WHO的信，「實在有點牽強」。

在新冠肺炎疫情流行期間，還有一件事令陳佩琪印象深刻，曾有多人公開質疑台灣對邊境的防堵，武漢國人回台是全程包機，過程中防疫嚴謹，下機後還要集中檢疫14天，至於歐美回來的國人幾乎不設防，且很多是上機前就有症狀，回國後僅自行居家檢疫，假設大家都遵守「醫療沒有政治考量」，「堅持做專業決定」的說詞，那為何政策會如此差異？

陳佩琪相信醫生不會把政治立場帶到醫療專業中，提起曾在防疫記者會上聽過一段話，「武漢是病毒的起源地，所以對它不放心，要對它較嚴格」，質疑意思是武漢是起源地，病毒較毒，所以才需如此設防嗎？自己當醫生這麼久，好像沒聽過「起源地的病毒較毒」這種理論。

陳佩琪表示，不否認醫生當久了，常不自覺脫口而出「經驗之談」，但醫學知識有等級之分，RCT（隨機對照試驗）是最高等級，專家或個人的意見是最Low的，醫生都知道在公開記者會或正式醫學演講中，極需避免這種沒做過RCT研究的論述，除非自認已是這塊領域泰斗中的泰斗了，那樣就另當別論。

陳佩琪指出，病毒在人類抗體的夾殺下會越演化越精明，更容易在人體內繁殖和搞破壞，尤其新冠病毒會突變、演化，後來歐美返國者症狀都較嚴重，且有嗅味覺消失症狀，間接證實此點。她也提出疑問，所以「起源地的病毒較毒」要更小心，到底是真的還是假的？

(中時電子報)