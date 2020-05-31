6月份開始，疫情指揮中心推動的「防疫新生活運動」有多項措施解禁，像是人流控管、雙鐵開放飲食、口罩寄送全面解禁等，以及夏月電價在6月1日正式啟動，國民年金修法等6月新制上路。

◎6/1起夏月電價 每戶平均多415元電費

《網路溫度計》報導，台電於6月1日啟動夏月電價，據台電資料顯示，一般住家在非夏月（10月至隔年5月）平均用電291度，電價約555元；到了夏月（6至9月）平均用電408度，電價約970元，平均每戶的會多支出415元電費。

◎國民年金修法 4.8萬人每月可少繳快500元

立法院三讀通過國民年金修法，只要被保險人有中低收入戶資格，政府就補助70%保費，6月起將有4.8萬人受惠，每個月少繳近500元保費。

◎口罩開放內、外銷 實名制併行

經濟部宣布6月1日，口罩恢復自由買賣，開放內外銷，價格由市場機制決定，但廠商仍須交足定額徵用的800萬片口罩。

◎口罩寄國外解禁 不限親等、數量

經濟部宣布6月1日起解除口罩出口限制，不用申請輸出許可證、不限數量、次數，收件人、親等以及國籍，直接寄就可。

◎藝文、餐飲、公共場所人流不限 人潮密集時戴口罩

中央疫情指揮中心指出，6月7日起鬆綁生活防疫措施，藝文、餐飲、休閒活動場所不限人流，但捷運、公車等大眾交通工具、人潮密集處仍須戴口罩。

◎台鐵、高鐵有條件開放飲食

雙推宣布6月1日起，在維持社交距離的情況下開放飲食，但吃完飯後就要戴口罩，搭車期間也要戴著。

◎高鐵6月起增班 6月中每周加開33班

高鐵受疫情影響在5月中減班，現在疫情趨緩，高鐵將從6月1日起，每週加開6個班次，6月12起更加開33個班次，恢復原有運能。

◎法國航空停飛台北航線

3月法航因疫情暫停「台北－巴黎」直飛航線，現在法航正式公告6月1日起該航線正式取消。

◎台澎臺華輪6月起恢復航班

往返台澎之間的臺華輪，因疫情關係辦理停航維修，6月起將回復為每週3個來回航班。

(中時電子報)