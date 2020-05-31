苗栗縣推動私立幼兒園加入準公共幼兒園機制，費用相當於公幼收費，107到108學年度共有67間園所加入準公共幼兒園，大幅減輕家長育兒經濟負擔。為普及準公幼機制，縣府鼓勵私立幼兒園申請加入，可獲中央補助設備、師資培訓等經費，並提醒家長，正值幼兒園招生期間，若就讀私立幼兒園者，可向幼兒園詢問是否加入準公共幼兒園，以維護自身權益。

為提供家長平價教保新選擇，縣府向教育部爭取推動2017年到2024年擴大公共化教保服務中程計畫，獲核定規畫逐年增設公共化幼兒園71班，可提供約2100位孩童就讀機會，今年增設7班非營利幼兒園，並且積極推動私幼簽約成「準公共幼兒園」。

教育處指出，就讀準公共幼兒園家長繳交費用，每人每月不超過4500元；第3名以上子女，每人每月不超過3500元；低收入、中低收入戶家庭子女則免繳費用。107至108學年度苗栗縣共有67間園所加入準公共幼兒園，目前共有6610名幼兒就讀，實質減輕家長育兒壓力。

教育處學前教育科說明，自109學年度起，私立幼兒園申請加入準公幼，可向中央申請20萬元至40萬元的改善設備經費、親職講座每學年1萬元、教學輔導每學年6萬元補助，辦理遊戲場設施設備修繕汰換一次性最高補助50萬元、增加招收2歲幼兒一次性獎勵金，以及接受地方政府安置身心障礙幼兒，補助教師助理員鐘點費。即日起至6月30日開放有意參與準公共機制的私立幼兒園申請加入。

(中時 )