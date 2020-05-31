大陸周四（28日）通過「港版國安法」後，美總統川普也在29日正式宣布消取對香港的特殊待遇，此舉除了會引爆大規模資金出走潮，香港的國際金融中心地位也岌岌可危，屆時新加坡、日本和台灣或許可能受惠，其中以新加坡最有機會取代香港地位，雖然台灣的國際化和金融自由度仍有一段差距，但香港資金大撤逃，仍有助於提升台北股市的估值。

台灣已連續49天（至31日）無本土病例，政府打算鬆綁超過3個月的口罩外銷禁令，過去製作口罩獲利極低，恆大每年每股賺不到1元，但在新冠肺炎疫情延燒下，口罩的供需失衡，帶動恆大今年獲利持續大翻身，股價從年初的17元左右一路攀升至5/26高點來到190.5元，短短5個月時間暴漲超過10倍，原因在於最關鍵的口罩中層靜電隔離層阻絕病菌，原料為熔噴不織布，從年初每公噸15萬到近期飆漲至30萬，然而作為原料的石化產品卻在油價一路崩跌下，價差持續擴大。

政府口罩外銷禁令最快也即將在6月1日解除，將帶給口罩廠商更大的獲利空間。尤其中層的熔噴不織布或外層的紡結不織布，國內與國外有4成的利差（熔噴不織布台灣每公噸30萬，國際每公噸50萬；紡結不織布台灣每公噸20萬；國際每公噸33萬）。其中產量最大的幾個廠商包括恆大、敏成最值得關注。

台灣因防疫得當，經濟正常運作，從3、4月的外銷出口數據來看，3月外銷金額402.6億美金，年增4.3%，4月外銷金額385.3億，年增2.3%。其中以筆電、平板、伺服器等遠距離相關商機為主，而以電競筆電重返榮耀的微星，在這波居家工作的商機帶動下，股價重返百元大關；交換器的智邦更是持續創歷史新高，站上200元以上，從中更可以看到產業趨勢的引領方向，再加上美中兩強持續在5G針鋒相對，積極強奪5G制定的話語權，對於後續AIOT、車聯網生態系的建構至關重要。

新冠肺炎推升網路的需求與發展，在疫情過後，人類的生活模式勢必改變，網路、伺服器的需求可望更進一步提升。27日台股又第四度攻上「萬一」關卡，但短線上壓力仍大，指數仍是區間震盪為主，接下來的操作選股更考驗投資人的眼光。

（本文作者為顧德投顧分析師曾英杰）

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(中時電子報)